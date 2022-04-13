النقل تنشر تصوير جوي لأعمال تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق - فيديو

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تصوير جوي لأعمال تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق و شركة هيتاشي للسكك الحديدية اس تي اليابانية بشأن تنفيذ دراسة الجدوى للتعاون في مجال التشغيل والصيانة والإدارة للخط المترو الرابع.

وأكد الوزير خلال فعاليات التوقيع على عمق العلاقات المصرية اليابانية في مجالات النقل وخاصة في مجال مترو الأنفاق، مشيرا إلى التطلع لأن يكون التعاون الأول مع شركة هيتاشي انطلاقة قوية للتعاون في إدارة وتشغيل مشروعات أخرى في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق في مصر.

وذكر أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم يجب أن تتضمن دراسة الجدوى الخاصة بتشغيل وصيانة الخط الرابع للمترو عدد من المحددات منها القدرة الاستيعابية للركاب المتوقعة للخط وتوافر المهندسين والعمالة المصرية المدربة في مجال التشغيل والصيانة حتى يتم الخروج بأفضل النماذج لشكل التعاون في هذا المجال على أساس اقتصادي.