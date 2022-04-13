البابا تواضروس: نشر موضوعات تسيء إلى فئات من الشعب في فترة الأصوام غير لائق

كتب- مينا غالى:

قال قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إننا في أيام أصوام وعبادة، وشاءت عناية القدير أن تتجاور أيام الأصوام عند كل المصريين، ولذلك لا يليق ولا يصح أن تُنشر مقالات أو تذاع فيديوهات تمس أو تسيء إلى أي قطاع من الشعب، حفاظا على سلامة المجتمع والاستقرار الذي تشهده بلادنا ومنعا من تشويه صورة مصر أمام العالم وأمام أنفسنا أولا.

وأضاف البابا خلال اجتماعه الأسبوعي داخل كنيسة التجلي بمركز لجوس بالمقر الباباوي بدير القديس أنبا بيشوي بوداي النطرون، الأربعاء:"إننا نعيش معا الجمهورية الجديدة والتي يقود نهضتها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كافة المسؤولين في كل القطاعات، هذه الجمهورية الجديدة ليست فقط المشروعات والإنجازات العديدة التي نفرح ونفتخر بها طبعا، ولكنها أيضا تجديد العقول والأفكار بالتعليم وتصحيح المفاهيم وتنمية الإنسان ثقافيا والحض على العيش المشترك والمواطنة الحقة وحفظ أواصر الوحدة الوطنية التي هي أثمن ما عندنا في مصر وتجريم كل ما يسيء أو يمس ما في البلاد ونحو العباد".

وتابع البابا تواضروس:"الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي التي تحمل دائمًا هموم الوطن وتشترك في مواجهة تحدياته عبر التاريخ ومعدنها شاهد على حفظ كرامة الوطن وصونه وتقديم أفضل صورة عنه داخليا وخارجيا، نصلي دائما في كل الطلبات من أجل مصر الوطن والإنسان لأن الدين للديان والوطن والإنسان."