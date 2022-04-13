"هذا طلبي من الأجهزة المسؤولة".. أول تعليق من البابا تواضروس على مقتل كاهن الإسكندرية

كتب- مينا غالي:

قال قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية:"في هذا الأسبوع تألمنا لحادث الاعتداء على الأب الكاهن في مدينة الإسكندرية القمص أرسانيوس وديد، وهو من الآباء المحبين واللي لهم خدمة كبيرة، والحادث السريع ده بكل ما تم فيه، لكن دائما ننظر إلى الله ونعلم أنه يرى كل شئ".

وأضاف البابا خلال اجتماعه الأسبوعي من كنيسة التجلي بالمقر البابوي بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون: "ننتظر التحقيقات التي تتم والتي نرجو أن تتم بدقة ويكون لها نتائج نعلمها جميعا على المستوى العام".

وتابع البابا:"أنتهز الفرصة لأطلب من كافة الأجهزة المسؤولة عن حفظ سلام المجتمع، خاصة في مسائل الأديان وما يتعلق بها، أرجو أن تقوم هذه الأجهزة بالضبط الدقيق لكل ما ينشر في الصحف أو ما يذاع في البرامج أو على صفحات السوشيال ميديا، وكذلك حالات الاختفاء والخطف والتي تحتاج إلى شفافية نظرا لحساسيتها، وهي التي تؤثر سلبا على تماسك ووحدة الوطن، والأمر يحتاج إلى وقفات جادة".

وواصل البابا تواضروس: "أعلم أن الجهات الأمنية قامت في أوقات كثيرة بمجهود طيب وتلافت الآثار السلبية التي تأتي من وراء هذه الحوادث ونتعشم أن يكون هذا السبيل في مثل هذه الحالات".