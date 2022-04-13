الالتباس سببه الشركة.. جابر نصار يكشف تفاصيل تحقيقات النيابة حول شيكولاتة "الخشخاش"

كتب- مينا غالى

قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة فى أعقاب نشره البوست الخاص بهذا الأمر منذ بضعة أيام وقد تأكد أن الشيكولاتة لاتحتوي على مخدر الخشخاش وإنما على بذور الخشخاش والتى تستخدم في صنع بعض الحلويات والمخبوزات متي كانت صلبة وغير قابلة للإنبات .

وأضاف نصار، أن ما أثار الالتباس فى الأمر هو خطأ الشركة حين ضمنت في مكونات الشيكولاتة كتابة علي غلافها أن بها خشخاش، وكان واجباً عليها أن تكتب (بذور خشخاش صلبة ومحمصة وغير قابلة للإنبات وغير مخدرة) تبصرةً للمستهلك وهو التزام قانوني عليها لاريب في ذلك .

وتابع نصار: "وفي هذا المقام لابد من إسداء الشكر الجزيل والتقدير البالغ لجهود النيابة العامة التي تواصلت علي مدار الساعة من أجل إستجلاء الحقيقة وبمتابعة وإشراف من سيادة المستشار الجليل حمادة بك الصاوي النائب العام ."

كما توجه نصار بالتحية والتقدير لأجهزة الدولة المصرية في وزارة الداخلية ووزارة التموين أو في هيئة سلامة الغذاء أو في جهاز حماية المستهلك والتي قام كل منها بدوره المنوط به فى متابعة هذا الموضوع، حرصاً علي سلامة الوطن والمواطن فى ظل قيادته الحكيمة حفظها الله .

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