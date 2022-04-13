جراكن بنزين.. غرفة شركات السياحة بأسوان تكشف تفاصيل حادث الأتوبيس السياحي- صور

كتب يوسف عفيفي:

كشف خيري حسن، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، تفاصيل حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان.

وقال خيري لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين بلغ 14 سائحاً وعدد المتوفين 5 أجانب منهم 4 من فرنسا وسائح بلجيكي، و 3 مصريين، 2 سائقين ومرشد سياحي.

وأوضح أن حالة المصابين البالغ عددهم 14 حالة بعضهم تم علاجهم، وهناك سائحة بها كسر بالمفصل ويجرى لها عملية الآن، وجميعهم يخضعون تحت الملاحظة بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة، منوها بأن المتوفين الأجانب سوف تستلمهم السفارات التابعين لها، بينما المصريين سيدفنون في مقار إقامتهم بعد انتهاء إجراءات التحقيق.

وأشار خيري، إلى أن السياح كانوا متجهين على متن أحد الأوتوبيسات السياحية المصرية من أسوان إلى أبو سمبل، وهم تابعين لشركة ميركل للسياحة.

وعن أسماء المصريين المتوفيين، قال خيري، إن الأسماء هم: سمير عبدالستار (سائق الأتوبيس)، والثاني شريف فارس، ومحمد عبدالمنعم وشهرته كوستا (المرشد السياحي).

ونوه رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، بأن لجنة من وزارة السياحة والآثار، تحركت على الفور إلى مكان الحادث، ونقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى.

وعن سبب الحادث، قال خيري، إن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة نصف نقل محملة"جراكن بنزين" بالأوتوبيس وطارت هذه الجراكن في تكييف الأتوبيس ما أدى إلى احتراقه وتسبب في الحادث.

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