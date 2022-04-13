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وزيرة الهجرة تتواصل مع "كريم عاطف" أحد مصابي حادث إطلاق النار بمترو بروكلين

06:00 م الأربعاء 13 أبريل 2022
وزيرة الهجرة تتواصل مع "كريم عاطف" أحد مصابي حادث إطلاق النار بمترو بروكلين

السفيرة نبيلة مكرم

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كتب- مينا غالى:

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المصري "كريم عاطف" المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد مصابي حادث إطلاق النار بمترو الأنفاق في بروكلين.

واطمأنت السفيرة نبيلة مكرم على "كريم عاطف" حيث أصيب بـ ٣ رصاصات في قدمه، لافتة إلى أنه أجرى عملية وتم تركيب شرائح في قدمه وسيجري عمليه أخرى عقب ١٠ أيام، متمنية له الشفاء العاجل.

كما تواصلت وزيرة الهجرة مع أسرة "كريم عاطف" لطمأنتهم على حالته، وأنه يتلقى كافة أوجه الرعاية والمتابعة، مشيرة إلى أنها تتابع حالته الصحية مع السفارة المصرية أولا بأول حتى يتماثل للشفاء التام.

من جانبه، قدم "كريم عاطف" الشكر لوزيرة الهجرة على تواصلها معه ومع أسرته، معربًا عن سعادته لوقوف وطنه بجانبه إثر تعرضه لهذا الحادث.

يذكر أنه قد أصيب 16 شخصاً على الأقل، في حادث إطلاق نار وقع داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك صباح أمس الثلاثاء.

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