برلماني: توجيهات الرئيس بتطوير المساجد والأضرحة سيعمل على جذب السياحة الدينية

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب حسام عاشور عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير أضرحة آل البيت، بشكل متكامل، بحيث يشمل التطوير الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الرئاسي بتطوير الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، والتى تعد عنصر هام من عناصر جذب السياحة الدينية سواء الداخلية والخارجية، وأيضا الأضرحة والمساجد لهما مكانة خاصة فى نفوس المصريين المتعلقين روحيا بحب أهل البيت.

وأكد النائب حسام عاشور، أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يهتم بالتطوير الشامل للمساجد الأثرية والاضرحة ومقامات أهل البيت، والتى تمثل أهمية كبري لدي قطاع كبير من الشعب المصري، وأيضًا ستعمل على إظهار مصر بمظهر حضاري يتناسب مع الأليات والخطط الجديدة للجمهورية الجديدة التى وضع أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضع المواطن المصري على رأس اهتماماته .

جاءت توجيهات الرئيس، خلال اجتماعه أمس مع أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،وأشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، وعبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية"، حيث جرى عرض الموقف التنفيذي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب.

كما تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة بدار القرآن الكريم وقاعة المقتنيات وقاعات المناسبات الملحقة بمسجد مصر، علاوة على أعمال ربط مقر القيادة الإستراتيجية بالطرق والمحاور الرئيسية المحيطة.​