الجيزة: إصلاح كسر خط مياه بشارع الحفرية بأوسيم - صور

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، انتهاء غرفة عمليات مركز ومدينة أوسيم، من إصلاح كسر خط مياه بشارع الحفرية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع البلاغات الواردة، وتحت إشراف فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وأشار عبدالعاطي، إلى أنه فور ورود بلاغ من غرفة عمليات المدينة بوجود كسر بماسورة المياه أمام جامع زمزم بشارع الحفرية ببشتيل بنطاق مركز أوسيم، تم استدعاء رجال شركة مياه الشرب وبمعاونة رجال إدارة المرافق والعمل الميداني بالوحدة المحلية ببشتيل، وعليه تم الانتهاء من إصلاح ماسورة المياه وتسيير حركة المرور بالمنطقة.

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