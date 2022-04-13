برعاية الإمام الأكبر.. الأزهر يطلق مبادرة "ألف دعوة إفطار" يوميًّا للطلاب الوافدين



كتب - محمود مصطفى:

أعلن الجامع الأزهر، إطلاق مبادرة "إفطار للطلاب الوافدين" بمناسبة شهر رمضان الكريم بداخله، ضمت توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وسينظم الجامع الازهر ألف دعوة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، من مختلف الجنسيات، على أن يكون التقديم للحصول على دعوات الإفطار من خلال التسجيل على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط بالأسفل، حيث يحصل كل طالب على دعوة واحدة للإفطار داخل الجامع بعد التسجيل.

وحدد الجامع الازهر ضوابط التقديم لـ "دعوات الإفطار" وهي كالتالي:

1-ضرورة التسجيل المسبق على رابط التقديم.

2-يتم فتح باب التسجيل بشكل يومي حتى اكتمال عدد دعوات الإفطار اليومية "ألف دعوة".

3-ضرورة الاحتفاظ برقم التسجيل، وإحضار إثبات الهوية.

4- لا يعتد إلا برقم تسجيل واحد لكل شخص، ولا يسمح باصطحاب مرافقين.

5- ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الحضور والتعاون مع القائمين على المشروع.

مع العلم أن التسجيل سيتم بشكل يومي ولن يسمح بالحضور لغير المسجلين نظرا لمحدودية الدعوات.

رابط التسجيل https://service.azhar.eg/Services/eftar