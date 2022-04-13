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أول تعليق من السيسي على حادث الأوتوبيس السياحي بأسوان

03:36 م الأربعاء 13 أبريل 2022
أول تعليق من السيسي على حادث الأوتوبيس السياحي بأسوان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة - مصراوي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، موجها الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم.

وأضاف الرئيس عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء: "وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين، وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل ان يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة وفاة 10 من ركاب الأتوبيس، وإصابة 14 أخرين من جنسيات مختلفة.

وتراوحت الإصابات ما بين جروح قطعية، وكسور، وسحجات وكدمات متفرقة، وفق بيان الصحة.

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