البحث العلمي توقع عقود أول حاضنة متخصصة للألعاب الإلكترونية

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتنمية التكنولوجية إن الأكاديمية وقعت مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية إتفاقية تعاون مشترك لانشاء أول حاضنة أعمال متخصصة في الألعاب الإلكترونية، لتكون إضافة جديدة لباقة الحاضنات التكنولوجية التابعة للبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق".

وأشار فاروق، في تصريح له اليوم ، إلى أنه بتدشين تلك الحاضنة يصبح عدد الحاضنات التكنولوجية التابعة للأكاديمية 47 حاضنة منذ انشاء البرنامج عام 2015 وحتي الآن، مؤكدا أن برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" يهدف إلى اكتشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية (مشروعات التخرج).

وأضاف أن البرنامج يستهدف كذلك توفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة حتى الوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة بغية تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقاً لهدف الاقتصاد المعرفي.

وعن برنامج "انطلاق"، أكد فاروق انه قد تم مراعاه توزيع الحاضنات على ربوع مصر المختلفة لتخدم أكبر قاعدة من المستفيدين، لافتا إلى أن عدد الشركات الناشئة التي تم احتضانها في برنامج الحاضنات التكنولوجية التابع للأكاديمية بلغ 182 شركة، وتم تخريج 151 شركة، وخلق أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب، وبلغ إجمالى التمويل على الحاضنات 120 مليون جنيه.

من جانبه، أعرب شريف عبدالباقي، رئيس الأتحاد المصري للألعاب الإلكترونية عن سعادته بحصول الاتحاد على تمويل حاضنة الألعاب الإلكترتونية من خلال نافذة برنامج "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأكد عبدالباقي أن الإتحاد المصري للألعاب الإلكترونية دائماً ما يضع نصب أعيونه ضرورة أن يكون هناك لعبات مصرية فى هذا المجال الحيوى الذي يجذب عشرات الملايين من شباب مصر، ومليارت من شباب العالم.

وأوضح أن هذا المجال أصبح صناعة تتعدى ٢٠٠ مليار دولار سنوياً وتحقق معدلات نمو متسارعة خاصة بعد انتشار الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا الواقع الإفتراضي وكذلك صناعات الهاتف المحمول والذى أصبح بمثابة منصات لممارسة هذه الألعاب الرياضية والذهبية والتى أصبح لها استخدامات فى مجال التعليم والتعلم وتوصيل الرسائل والحفاظ على الهوية الثقافية والعلمية للمجتمعات والشعوب.

ونوه بأن الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية من خلال حاضنة الأعمال سوف يعمل على برمجة وتطوير لعبات رياضية إلكترونية من خلال الأجهزة الرقمية وبالتعاون مع الإتحادات الرياضية لتكون بمثابة إحدى أدوات نشر هذه الألعاب البدنية وتعاليم مبادىء وقوانين وفنون هذه اللعبات لدى قطاعات الشباب والنشء وجذبهم لممارسة الرياضة بدنياً وذهنياً.

وأكد أنه سيتم جذب شباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الألعاب الإلكترونية إلى الحاضنة ودعم مشروعاتهم فنياً وتسويقياً لفتح آفاق العمل لهم في هذه الصناعة الإستراتيجية.

وأشار إلى أنه شارك الإتحاد من النواحي الفنية والتكنولوجية الجمعية المصرية للإلكترونيات والإتصالات والبرمجيات (اتصال) والتي تمثل تحالف مؤسسات المجتمع المدني بهذه الصناعة، والتي تمتلك الخبرات البشرية والفنية في مجال الحاضنات.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قد شهد أمس توقيع عقد تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية بهدف إنشاء أول حاضنة أعمال متخصصة في الألعاب الألكترونية، بحضور الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجيه نيابة عن الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية ،ومثل الاتحاد شريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية.