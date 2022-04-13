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اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطارى أبوسمبل وأسوان

02:17 م الأربعاء 13 أبريل 2022
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    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطارى أبوسمبل وأسوان
  • عرض 4 صورة
    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطارى أبوسمبل وأسوان
  • عرض 4 صورة
    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطارى أبوسمبل وأسوان
  • عرض 4 صورة
    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطارى أبوسمبل وأسوان
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كتب- محمد عبيد:

قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات المصرية برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية لمطاري أبوسمبل وأسوان، استمرارا للجولات الميدانية التى تقوم بها، والتى تأتى لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والبيئي والصحي فى كافة المطارات بصورة مستمرة، وكان في استقبال اللجنة كلا من الطيار خالد عزمي مدير مطار Hبوسمبل، والطيار باسم بيومى مدير مطار أسوان.

تفقدت اللجنة صالات السفر والوصول واستراحات كبار الزوار وبرجي المراقبة والأرصاد الجوية، بالإضافة إلى الأسوار حول حرم المطارين وغرف الحجر الصحىي، وكاونترات السفر وسيور الحقائب وأجهزة " إكس راي" والجوازات والكافيتريات ، كما تفقدت كلا من مواقع الحماية المدنية والإسعاف وغرفة التحكم والكاميرات، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية والوقائية الموصي بها من قبل منظمات الصحة والطيران العالمية.

وتزامن مع تفقد اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي لمطار أبوسمبل، وصول 3 رحلات تنقل أفواجا سياحية من مطار أسوان إلى مطار أبوسمبل، تابعت اللجنة خطوات إنهاء إجراءات الركاب، دون حدوث أى تكدس وتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية.

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