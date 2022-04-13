الرعاية الصحية: 4500 زيارة منزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمبادرة "رمضانك صحة"

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمراجعة نظام التدريب للأطباء الاستشاريين والأخصائيين والأطباء المقيمين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فيما يخص التحاقهم ببرامج الزمالة أو الماجستير أو الدكتوراة، إضافة إلى البرامج التدريبية النوعية والتي توفرها الهيئة حسب مختلف تخصصاتهم الطبية.

وأكد على تفعيل لجان التدريب على المعايير والأدلة الإرشادية المحدثة للعمل، وضرورة مراعاة المدد البينية بين التدريبات واستمرارها لضمان استمرارية العمل وفق الأدلة الإرشادية المحدثة للعمل، ولافتًا إلى أنه سيتم لاحقًا وضع نسب من معايير تقييم الأداء على التدريب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لرئيس هيئة الرعاية الصحية، بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر، لمتابعة سير العمل بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء المجلس التنفيذي للهيئة من مدراء الإدارات المركزية والعامة، وبمشاركة مدراء الأفرع بالمحافظات عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

واطلع رئيس هيئة الرعاية الصحية على نتائج مبادرة (رمضانك صحة) للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وخاصة لمرضى السُكري كونهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض المختلفة الناتجة عن هذا المرض خلال هذا الشهر، والتي أشارت إلى تنفيذ ما يقرب من 4500 زيارة منزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية بداية من شهر رمضان المبارك وحتى الآن، تم خلالها فحص أكثر من 5000 منتفع، إضافة إلى خدمات صرف الأدوية وتقديم الاستشارات التغذوية والتثقيف الصحي للتوعية بالأمراض المزمنة للمستفيدين بخدمات المبادرة.

ووجه السبكي، باستمرارية تقديم خدمات المبادرة على أعلى مستوى للاطمئنان على صحة المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لهم بكل سهولة ويسر، وموجهًا بإعداد خريطة صحية عن الأمراض المزمنة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل كل مركز أو وحدة طب أسرة على حده خلال أسبوعين، وكذلك خريطة بالأمراض المزمنة داخل الفرع على مستوى المحافظة، وفقًا لمسح صحي بمعايير محددة تسهم في توحيد منهجية العمل بالمبادرات الصحية، وكذلك رسم السياسات والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية للمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة كبار السن وغيرالقادرين.

كما وجه، بإعداد مقترح لإنشاء إدارة للمعرفة والرصد الميداني، تختص بجمع وتحليل وتدقيق البيانات ومراجعتها وضمها وفقًا لطبيعة العمل للهيكل التنظيمي للهيئة.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال الاجتماع، توفير مكاتب لأقسام الطوارئ بالمستشفيات لإعادة إحالة الحالات غيرالطارئة إلى المستشفيات المختصة لعلاجهم، مما يضمن التشغيل الأمثل لأقسام الطوارئ بالمستشفيات وضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، موجهًا بضرورة الانتهاء من إنشاء تلك الأقسام بالمستشفيات والبالغ عددها 17 مستشفى تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل خلال أسبوع.

وناقش الاجتماع، تقديم هيئة الرعاية الصحية خدمات إسعافية عن طريق توفير عدد من سيارات الإسعاف داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بشكل دائم لنقل الحالات الطارئة ما بين المنشآت الصحية للهيئة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة لهما، وذلك بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، إلى جانب الدراسة الفنية والمالية لإمداد منشآت هيئة الرعاية الصحية بسيارات إسعاف، للوصول لأفضل استراتيجية للتعامل مع المرضى والحالات الحرجة بين مستشفيات الهيئة.

وأكد السبكي، ضرورة توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغيرالطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، مشددًا على الانتهاء من تحديث كل القيم الدفترية والتعاقدات مع الأجهزة المعنية بتعاقدات الصيانة الدورية خلال أسبوع، للحفاظ على الموارد العامة للدولة وضمان استدامة التشغيل بمعايير عالمية.