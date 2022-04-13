بدء تنفيذ إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة وتحديث المنشآت المائية الكبرى بالمحافظات -صور

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع القناطر الكبرى والخزانات؛ لاستعراض الإجراءات المنفذة حتى تاريخه لبدء تنفيذ مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتأهيل وإحلال منشآت الري القديمة، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها لتحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى بمختلف المحافظات.



وصرح عبد العاطي بأنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، والذي يهدف إلى تحسين أعمال الري في زمام ١.٦٠ مليون فدان في خمس محافظات؛ هي (أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، واستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كل المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازورة وساقولة ومنشأة الدهب.



وأوضح وزير الري أن هذا المشروع الكبير يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة؛ بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذي يحظى بالأولوية في مشروعات التنمية.



وأضاف عبد العاطي أنه تم تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكل عناصرها (بوابات- أوناش- جنازير- أجهزة تشغيل- التصوير أسفل المياه- الجسات داخل وخارج المنشآت- أعمال الحقن- الترميم) بتكلفة تصل إلى نحو ٥٢٦ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٦ وحتى عام ٢٠٢١ بالإضافة إلى إدراج مبلغ ٣٢٠ مليون جنيه لأعمال الصيانة للعام الحالي ٢٠٢٢.



ونوه الوزير بأنه من أبرز الأعمال الجاري تنفيذها؛ مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المباني وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى، وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك، ويجرى حاليًّا تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقي شمال مدينة بنها، لتتحمل مرور المركبات التي تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة، وعملية تدعيم عدد (٣٠) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد، كما أن الوزارة حالياً بصدد طرح مشروع تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال العام بعد المقبل.



وتابع عبد العاطي: وفي إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية.. يجري تنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذي تم افتتاحه في شهر مايو الماضي، وتنفيذ عملية تأهيل كباري الوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية من الفم وحتى كيلو ٥٠.٥٠٠ وعددها (١٣) كوبري مشاة ملاحي سطحي و(١) كوبري سيارات ملاحي سطحي، وتأهيل عدد (٣) أهوسة بذات المسافة وهي هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير، بالإضافة إلى تنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الإسماعيلية.



واستطرد وزير الري: يتم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكل عناصرها (بوابات- أوناش- جنازير- أجهزة تشغيل- التصوير أسفل المياه- الجسات داخل وخارج المنشآت- أعمال الحقن- الترميم) بتكلفة سنوية تصل إلى نحو ٦٥ مليون جنيه؛ مثل عملية تدعيم عدد (٣٠) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد.



واستطرد الوزير: في إطار تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر.. فقد قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالإشراف على تصميم وتنفيذ عدد (٣) قناطر هي (قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر- قنطرة الفم على المسار الجديد- قنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد).