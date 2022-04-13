اليوم.. تسليم أراضي الإسكان بمدينة بدر (أرقام القطع)

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز تنمية مدينة بدر، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بها بالمنطقة الشمالية ( شمال الحيين السادس والسابع ) بمدينة بدر، والسابق حجزها بالقرعة العلنية، عبى أن يستمر التسليم حتى يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن الحضور للاستلام يكون شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض بالاستلام بعد سداد المستحقات المالية المطلوبة عن قطعة الأرض.

وأضاف مندور، إنه سيتم تسليم امن 176 : 200، يوم الأربعاء 13/4/2022، والقطع من 201 : 225، يوم الأحد 17/4/2022، والقطع من 226 : 250، يوم الإثنين 18/4/2022، والقطع من 251 : 275، يوم الثلاثاء 19/4/2022، والقطع من 276 : 300، يوم الأربعاء 20/4/2022،

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم والقطع من 301 : 325، يوم الأحد 24/4/2022، والقطع من 326 : 350، يوم الثلاثاء 26/4/2022، والقطع من 351 : 375، يوم الأربعاء 27/4/2022، والقطع من 375 : 400، يوم الأحد 8/5/2022، والقطع من 401 : 425، يوم الإثنين 9/5/2022، والقطع من 426 : 450، يوم الثلاثاء 10/5/2022، والقطع من 451 : 475، يوم الأربعاء 11/5/2022، والقطع من 476 : 500، يوم الأحد 15/5/2022.

وقال: سيتم تسليم القطع من 501 : 525، يوم الإثنين 16/5/2022، والقطع من 526 : 550، يوم الثلاثاء 17/5/2022، والقطع من 551 : 575، يوم الأربعاء 18/5/2022، والقطع من 576 : 600، يوم الأحد 22/5/2022، والقطع من 601 : 625، يوم الإثنين 23/5/2022، والقطع من 626 : 650، يوم الثلاثاء 24/5/2022، والقطع من 651 : 675، يوم الأربعاء 25/5/2022، والقطع من 676 : 700، يوم الأحد 29/5/2022، والقطع من 701 : 720، يوم الإثنين 30/5/2022، وتخصيص يوم الثلاثاء 31/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.