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اللي كتب يتحاسب.. شريف مدكور يعلق على فتوى بيع الأكل في نهار رمضان (فيديو)

12:24 ص الأربعاء 13 أبريل 2022
اللي كتب يتحاسب.. شريف مدكور يعلق على فتوى بيع الأكل في نهار رمضان (فيديو)

شريف مدكور

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كتب- محمد عبدالناصر:

علق الإعلامي شريف مدكور، على واقعة نشر إحدى الصحف اليومية فتوى شاذة عن بيع الأكل في نهار رمضان.

وقال مدكتور في بث مباشر مع مصراوي، إن ما حدث اليوم يعد خطأ يُحدث فتنة في المجتمع.

وأضاف: "اللي كتب الخبر، أنت فين من ربنا، إنت تستاهل السجن وليس الرفت فقط، الخبر ده يعمل فتنة في بلد فيها مسلمين ومسيحيين".

وأوضح مدكور أن الذي حدث ليس حرية، قائلا: "لما حد يكتب خبر يتسبب في فتنة طائفية، ليه تزعل منك إخواتك في الوطن.. أنا لو معايا سلطة هسجنه، لازم اللى يغلط يتسجن، لما أعمل حاجة فيها فتنة طائفية أو تضر الأمن القومي اسجنوني".

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