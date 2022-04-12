بعد سحب العبوات.. مسؤول المبيعات بإندومي يكشف السر

كتب- محمد عمارة:

كشف صلاح جلال، مسؤول المبيعات بشركة إندومي، عن سبب سحب منتج الشركة من الأسواق خلال الأيام الأخيرة.

وقال جلال لمصراوي، إن هيئة سلامة الغذاء طالبت الشركة بإزالة عبوة الشطة داخل أكياس الإندومي، لأن الطبقة الأكبر من المستخدمين للمنتج من الأطفال.

وأضاف: على الفور استجابت الشركة لطلب هيئة سلامة الغذاء وقامت بسحب المنتج من الأسواق لتغيير أكياس الشطة الموجودة به.

وأوضح جلال، أن عمليات البيع خلال الفترة الحالية تعمل بشكل عادي، والشركة تعمل حاليا على استبدال العبوات القديمة بعبوات جديدة لا تحتوى على أكياس الشطة.

من جانبه، قال محمود حمدي، مندوب مبيعات بالشركة، إن الشركة لم تلغي أي شئ من المنتج إلا أكياس الشطة بناء على طلب من هيئة سلامة الغذاء.

وأكد أنه تم البدء في سحب العبوات القديمة واستبدالها بعبوات جديدة، بداية من يوم الأحد الماضي حتى الآن.

وأوضح أن المنتج لا يوجد به أي مشكلة صحية، لكن تنفيذا لتوجيهات هيئة سلامة الغذاء تم استبدال المنتج، والعبوات الجديدة مدوّن عليها بدون كيس شطة.