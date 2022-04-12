سرطان وجلطات.. استشاري تغذية تكشف "أخطر مادة" في النودلز الجاهزة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارى البكتيريا والتغذية والمناعة بجامعة القاهرة، عن أضرار تناول الشعرية سريعة التحضير، وخطورتها على صحة الإنسان، والكمية المناسبة لتناولها.

يأتي ذلك بعدما قررت هيئة سلامة الغذاء، سحب كميات من منتج "الإندومي" لتحليلها.

وقالت عبدالوهاب، في تصريحات لمصراوي، إن الشعرية سريعة التحضير، بها مكونات عبارة عن مكسبات طعم مثل التي توضع في مرقة الدجاج، كما يوجد بها كمية كبيرة من الملح مع التكرار تكون مضرة بصحة الإنسان، لافتة إلى أنها يوجد بها مواد حافظة مثل الموجودة في المشروبات الغازية والمقرمشات.

وتابعت: "أخطر مادة موجودة في الشعرية سريعة التحضير (النودلز) هي زيت النخيل، وهو من أسوأ أنواع الزيوت ويسبب جلطات وانسداد في الشرايين، ومشاكل في الأوعية الدموية ومع كثرة الاستخدام يسبب أورام سرطانية"، حسب قولها.

وحذرت استشارى التغذية والمناعة بجامعة القاهرة، المواطنين من الإفراط في تناول المواد الغذائية التي تحتوى على مواد حافظة كبيرة، مطالبة بقراءة مكونات أي منتج قبل تناوله فكلما زادت المواد الحافظة كلما زادت أضرار تناول المنتج.

وعن المدة الأنسب لتناول الإندومي، قالت عبدالوهاب إنه ينصح بتناول الإندومي مرة واحدة كل 10 أيام إلى أسبوعين.

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