رئيس جامعة الأزهر يتابع أكبر حركة تطوير بالمدينة للطالبات بالقاهرة والأقاليم

كتب - محمود مصطفى:

تفقد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لمتابعة أكبر حركة تطوير لأعمال الصيانة والتجديدات التي تشهدها المدينة الجامعية منذ تأسيسها.

وأوضح بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، أن المحرصاوي تابع أيضا عملية الصيانة الشاملة والتجديد بالإدارة الطبية لفرع البنات بمدينة نصر.. مطالبا الشركة المنفذة لأعمال الصيانة بسرعة الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت ممكن.

كما طالب بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل للمساحات البينية والبرجولات بين المباني السكنية وبعضها البعض.