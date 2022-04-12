الأزمة قد تطول.. السيسي للمحافظين: لازم نسمع للمواطنين ونكون نبضهم في الشارع

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال نتفقده صباح اليوم مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إن زيادة الأسعار عبأ على الناس، موجها حديثه للمحافظين بضرورة ضبط الأسعار في ظل الظروف العالمية الراهنة.

وأوضح السيسي، :"بطالب المسئولين بالتواجد على الأرض بشكل أكبر.. ونمسع للمواطنين ونكون نبضهم في الشارع ونشوف الأسعار بكام ومناسبة ولا لا".

وتابع: "طول ما في وفرة في المنتجات الأسعار هتبقى مضبوطة والأزمة قد تطول والموضوع مش أوفر سلع دلوقت لأ أوفر دلوقت والشهور القادمة لضبط الأسعار"

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بإن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي بشأن المركز، الذي يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية، حيث يعد المركز مكوناً هاماً لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة من خلال التواصل السريع مع مختلف المحافظات، وربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، وتلقي البلاغات بأنواعها المختلفة من المواطنين، بما يواكب أحدث النظم المتبعة عالمياً في هذا الإطار.

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