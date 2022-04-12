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الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ينظم دورة رمضانية للفتيات

06:41 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
  • عرض 4 صورة
    الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ينظم دورة رمضانية للفتيات
  • عرض 4 صورة
    الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ينظم دورة رمضانية للفتيات
  • عرض 4 صورة
    الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ينظم دورة رمضانية للفتيات
  • عرض 4 صورة
    الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ينظم دورة رمضانية للفتيات
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كتب- أسامة علي:

ينظم الاتحاد المصري للرياضة المدرسية دورة رمضانية لعام 2022 للطلبة والطالبات على ملاعب المركز الرياضي للفتيات بالعجوزة خلال الفترة من 10 إلى 21 أبريل الجاري.

ويشارك في الدورة الرمضانية 750 طالب/طالبة في الألعاب الآتية: "كرة القدم بنين بنات، كرة اليد بنين بنات، السباحة بنين بنات".

ويقام حفل الختام يوم الخميس الموافق 2022/4/21 في الساعة التاسعة والنصف مساءً ويتم توزيع الجوائز والشهادات علي الثلاث مراكز الفائزة في كل لعبة.

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