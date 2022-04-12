الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنظم حفل تكريم للشاعر فؤاد حداد

(مصراوي):

ينظم مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حفل تكريم للشاعر المصري فؤاد حداد الذي تعد كلمات أغانيه وكتاباته جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة الموسيقية المصرية وذلك في أمسية شعرية وموسيقية يوم الجمعة الموافق 15 أبريل 2022؛ في تمام الساعة التاسعة مساءاً، بداخل القاعة الشرقية.

وتبدأ الفعالية بحلقة نقاش عن دور شعر حداد في المجتمع والذاكرة المصرية بحضور كلٍ من أمين حداد، نجل فؤاد حداد ونبيل عبد الفتاح كاتب ومحلل سياسي، وتدير المناقشة الشاعرة ريم حاتم.

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