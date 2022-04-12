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فتوى من دار الإفتاء بشأن تأثير الاحتلام في نهار رمضان على صحة الصيام

06:20 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
فتوى من دار الإفتاء بشأن تأثير الاحتلام في نهار رمضان على صحة الصيام

دار الإفتاء المصرية

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كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتلام في النوم أثناء الصوم لا يفسده، وكل ما على الإنسان إذا استيقظ أن يغتسل حتى يصلي

وأوضحت في فتوى لها، الثلاثاء، أن الصائم لو أخَّر الاغتسال حتى أذَّن المغرب فصومه صحيح أيضًا، مشيرة إلى المبادرة بالغسل أولى وأحوط.

كانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن هناك بعض الأفعال يكره للصائم ارتكابها في نهار رمضان.

وأوضحت دار الإفتاء، أن هذه الأمور يُثاب الصائم على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها:

1. المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

2. ذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه.

3. أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.

4. القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ودواعي المعاشرة الزوجية.

5. الحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم.

6. الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.

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