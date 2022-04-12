تبدأ الدراسة بها العام المقبل.. تفاصيل إنشاء أول شعبة قرآن كريم للبنات بجامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية، والنواب محمد عبد المعطي ومحمد حمزة ومحمود تركي"، بشأن إنشاء شعبة القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الأزهر، وإحالته إلى الحكومة.

وينشر "مصراوي" تفاصيل إنشاء كليات للقرآن الكريم للبنات، للمرة الأولى في جامعة الأزهر، وهي كما يلي:

- يعد إنشاء كلية قرآن كريم للبنات بجامعة الأزهر، أسوة بالبنات وتحقيقا للمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص.

- تستكملُ من خلالها الطالبات الحاصلاتُ على معاهد القراءات (بمراحلها الثلاث) والحاصلاتُ على الثانوية الأزهرية، وتعليمهن الجامعي والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).

- إنشاءُ شُعَبٍ باسم "القرآن الكريم للقراءات وعلومها" بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر.

- تُطبّقُ على الكليات لائحةُ "كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنين بطنطا.

- تفعيلُ شُعبةِ "القرآن الكريم للقراءات وعلومها" بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، وأسيوط، والمنصورة بدءًا من العام الجامعي 2022/2023، وذلك تقليلًا للاغتراب.

- تفعيلُ الشُّعبةِ في بقية كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فيما بعد حسب الحاجة.

ومن جانبه، قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنو الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن التعليمُ الأزهريُّ قبل الجامعي يضم معاهد القراءات"، وتهدفُ إلى إعداد حُفّاظ القرآن الكريم لإجادة أدائه، والحفاظ على قراءاته العشر ورسمه وضبطه وكل ما يخدم هذا الموضوع من مقررات مساندة، ويلتحق بهذه المعاهد البنون والبنات.

وأشار إلى أن البنين فقط هم من يستكملون التعليم الجامعي والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)؛ لأن جامعة الأزهر أنشأت لهم كلية باسم "القرآن الكريم للقراءات وعلومها" فرع طنطا دون أن توجد أي وسيلة تستكمل البنات من خلالها التعليم الجامعي.