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نسمة عبدالعزيز تعيد تقديم أشهر الأغاني على الماريمبا في أمسية رمضانية

06:14 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
نسمة عبدالعزيز تعيد تقديم أشهر الأغاني على الماريمبا في أمسية رمضانية

نسمة عبدالعزيز

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(مصراوي):

تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها، حفلا فى التاسعة والنصف مساء الخميس 14 أبريل على المسرح المكشوف، وذلك ضمن فعاليات دار الأوبرا الرمضانية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعادت نسمة صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها أنا قلبي دليلي، يونس، أكدب عليك، حارة السقايين، ديسباسيتو، سهر الليالي، حالو يا حالو، 3 دقات، في هويد الليل وتيكو تيكو وغيرها.

الجدير بالذكر أن نسمة عبد العزيز، بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفاتوار القاهرة في سن مبكر وتخصصت في العزف علي آلالات الإيقاع، قدمت العديد من الحفلات الناجحة علي مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاء بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

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