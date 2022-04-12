واجهت جشع التجار وخفضت الأسعار.. برلماني يشيد بالخطوات الاستباقية للحكومة

كتب- نشأت علي:

وجه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على جميع الخطوات الاستباقية التي اتخذتها تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار، مؤكداً أن هذه الخطوات نجحت في مواجهة جشع بعض التجار وخفض أسعار السلع الأساسية.

وقال قورة، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن التحرك العاجل والسريع من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال انطلاق المنافذ المتحركة بالخضراوات وبأسعار مخفضة للمواطنين، لتوفير احتياجات المواطنين من الخضر؛ أدى إلى انخفاض مختلف أسعار الخضراوات والفواكه، مطالباً الحكومة بالاستمرار في اتخاذ مثل هذه الخطوات.

وأضاف النائب أنه خلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت أسعار بعض الخضراوات بصورة جنونية؛ ومنها على سبيل المثال ارتفاع سعر كيلو الطماطم إلى 20 جنيهًا على الرغم من أن هناك كميات كبيرة معروضة، مؤكداً أنه بمجرد انطلاق المنافذ المتحركة لوزارة الزراعة انخفض سعر كيلو الطماطم نحو 10 جنيهات.

ووجه قورة تحية قلبية إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على جهوده الناجحة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتوفير جميع أنواع السلع الزراعية والخضراوات والفواكه بأسعار مخفضة، مشيداً بالمعارض المتعددة التي تنظمها وزارة الزراعة لبيع مختلف السلع واللحوم والخضراوات والفواكه.

وناشد النائب أحمد عبد السلام قورة جميع المواطنين بعدم الإقبال على شراء أية سلع من أي تاجر تكون أسعارها مرتفعة دون أي مبرر والاتجاه لشراء السلع من المعارض والأسواق التابعة لمختلف الجهات الحكومية؛ لأن أسعارها مخفضة، مؤكدًا أن عدم الإقبال على شراء السلع من التجار الجشعين سيجعل منتجاتهم تبور وستجعلهم من تلقاء أنفسهم يبيعون منتجاتهم بأسعارها الحقيقية.