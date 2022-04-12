رئيس سلامة الغذاء يعلن عبر مصراوي نتيجة تحليل عينات شيكولاتة الخشخاش

كتب- محمد عمارة:

أعلن الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، نتيجة تحليل عينات شيكولاتة الخشخاش التي أثير بشأنها الجدل خلال الأيام الماضية.

وقال منصور، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء: إن نتيجة الاختبارات وتحليل العينات التي جرت على الشيكولاتة المذكورة أثبتت خلوها من مادة الخشخاش المخدرة.

يأتي ذلك بعد جدل أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية أن تؤثر هذه الأغذية على نتائج فحص المخدرات الذي يجرى للعاملين.

وقال الدكتور حسين منصور، في تصريحات منذ أيام لمصراوي، إن الشيكولاتة التي أثير بشأنها أزمة لاحتوائها على "الخشخاش" كما زعم الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، غير متوافرة بالسوق، ونادرا ما تكون متاحة عبر المحال والهايبر ماركت.

وشدد على أن الهيئة أخذت الموضوع على محمل الجد منذ انتشار تلك الأنباء على مواقع التواصل، رغم أن هذا النوع من الحلوى غير متواجد بكثرة في مصر.