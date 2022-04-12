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مصر للطيران: استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو الجمعة

02:34 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
مصر للطيران: استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو الجمعة

مصر للطيران

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كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو، بمعدل رحلة واحدة يوميًا رقم MS729 / MS730، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أبريل، وذلك على متن طائراتها البوينج B737-800.

وطالبت شركة مصر للطيران من الركاب الذين لديهم حجوزات سابقة والمسافرين الراغبين في السفر بين القاهرة وموسكو، الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو التواصل مع وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

وأشارت الشركة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للسفر إلى دولة روسيا، وإجراء تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 48 ساعة على الأكثر.​

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