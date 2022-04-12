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الحكومة توافق على استكمال تقديم شركة وطنية خدمات الغسيل الآلي ورفع المخلفات بالإسكندرية

02:04 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
الحكومة توافق على استكمال تقديم شركة وطنية خدمات الغسيل الآلي ورفع المخلفات بالإسكندرية

مجلس الوزراء

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مصراوي

وافق مجلس الوزراء، على قيام محافظة الإسكندرية باستكمال إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية، لتقديم خدمات الجمع وأعمال الكنس والغسيل الآلي، ونقل المخلفات للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات، وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة، والنقل منها لموقع المدفن الصحي، وإدارة وتشغيل وتأهيل المدفن الصحي بالحمام، اعتباراً من الأول من إبريل 2022، وذلك في إطار توفير خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات للحفاظ على كفاءة منظومة النظافة

كان مجلس الوزراء، وافق على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع "دار نهضة مصر" لرفع المحتوى الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لبعض الكتب الدراسية من الصف السادس الابتدائى، وحتى الصف الثالث الثانوى، اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023، وعلى مدار أربع سنوات وفق البرنامج الزمني المتفق عليه؛ بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ودون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية.

ويأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ استراتيجية خطة تطوير التعليم قبل الجامعي، ولتنفيذ منظومة التعليم بشكل متكامل.

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