رسميا.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة بعد التعديل

كتب- أسامة علي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الجدول النهائي لامتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي.

وتبدأ الامتحانات السبت 21 مايو المقبل، وتستمر حتى الخميس 26 مايو 2022، وذلك على النحو التالي:

السبت 21 مايو:

اللغة العربية والخط والإملاء

الأحد 22 مايو:

الدراسات الاجتماعية

التربية الدينية

الاثنين 23 مايو:

الجبر والإحصاء

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 24 مايو:

اللغة الأجنبية

الأربعاء 25 مايو:

الهندسة

التربية الفنية

الخميس 26 مايو :

العلوم

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عدلت جداول امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل، بعد اعتراص أولياء الأمور على توقيت الجدول والذي كان محدد له 18 أبريل الجاري.

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل حول المواعيد النهائية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وشددت الوزارة على حظر إجراء امتحانات في شهر رمضان المبارك، والالتزام بالانتهاء من شرح المناهج الدراسية.

وأكدت الوزارة أن جميع المديريات التعليمية ملتزمة بالإعلان عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفقا لما جاء في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022، حيث تبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والشهادة الإعدادية والمدارس الفنية 7 مايو.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي يوم الأحد 8 مايو القادم.

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي ستعلنها وزارة التربية والتعليم.

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