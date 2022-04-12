"التعليم" تعلن عن وظائف جديدة بمدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 20 أبريل 2022، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن هذا الإعلان معني بفتح باب التقديم لـ 4 مدارس فقط من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والذي من المقرر بدء الدراسة بها بداية من العام الدراسي 2022-2023، وهي مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص في مجالي التطوير العقاري والسياحي، ومدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص المدرسة بمجالات الميكاترونيات والطاقة المتجددة والسكك الحديدية واللحام، والتشغيل المبرمج CNC وأوتوترونيكس (السيارات)، بالإضافة إلى مدرستين بمحافظة المنيا، وهما مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية وتتخصص المدرسة بمجالات الهندسة الزراعية والأراضي والمياه والاقتصاد الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني، ومدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص في مجالات الإنتاج الحيواني والمَيْكنة الزراعية والتصنيع الغذائي.

وأضاف مجاهد، أنه يتم الآن العمل على إعداد برامج تدريبية على أعلى مستوى لجميع الإداريين والمعلمين الملتحقين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم تنفيذها فور اختيار فريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2022/2023، مؤكدًا على ضرورة تدريب المعلمين على تدريس المناهج الدراسية الجديدة المطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والقائمة على نظام الجدارات.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن عملية اختيار فريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة، بداية من شروط التقدم المدرجة بالملف الخاص بفتح باب التقدم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن ثم اختبارات القبول، والمقابلات الشخصية، مشيرًا إلى ضرورة اجتياز المتقدمين لتلك المراحل ليتمكنوا من الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والحصول على مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل التدريبات الدورية والعالية الجودة، والحوافز المعنوية والمادية المرتبطة بالأداء.

وأوضح بصيلة أن دور وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية نحو إتاحة مزيد من الفرص الوظيفية للمعلمين والإداريين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في الأيام القادمة، وسيتم الإعلان قريبًا عن شروط الالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.