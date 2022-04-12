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الجيزة: حملات مكبرة لرفع الإشغالات في 3 شوارع بالمحافظة

12:03 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
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    حملات
  • عرض 13 صورة
    حملات
  • عرض 13 صورة
    حملات
  • عرض 13 صورة
    حملات
  • عرض 13 صورة
    حملات
  • عرض 13 صورة
    حملات
  • عرض 13 صورة
    حملات
  • عرض 13 صورة
    حملات
  • عرض 13 صورة
    حملات
  • عرض 13 صورة
    حملات
  • عرض 13 صورة
    حملات
  • عرض 13 صورة
    حملات
  • عرض 13 صورة
    حملات
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حملات مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع العريش وضياء ورمسيس بالطالبية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبتواجد ميداني للدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية، بعمل حملات والتواجد المستمر بشارع العريش وشارع ضياء وشارع رمسيس.

وأوضحت أنه تم رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وتيسير حركة المرور وعمل حملة مشتركة مع السيرفيس لمنع سير مركبات التوكتوك بالشوارع سالفة الذكر وكلبشة السيارات بالانتظار المخالف وتحصيل غرامات فورية.

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