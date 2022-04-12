الطقس غدا.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الجو ليوم الأربعاء 13 أبريل

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء، بالتزامن مع حالة التذبذب في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حالياً.

وقالت منار لمصراوي، إن الطقس يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، خصوصًا خلال فترات الليل والنهار، على أن تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية نهارًا، وليلا بين 12 و 13 درجة.

وأوضحت أن حالة الجو خلال فترات النهار ربيعي معتدل الحرارة على شمال البلاد -(القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري)- وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، على أن يظل حارًا على محافظات جنوب البلاد نهارًا.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى بدء انخفاض درجات خلال الأيام الماضية، والشعور بالطقس البارد ليلا، خصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

كما أشارت إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بسرعات تتراوح بين 30 و 40 كم في الساعة، منوهة بأن الإحساس بانخفاض درجات الحرارة يزيد أكثر خلال ساعات المساء والليل.

ونصحت منار، المواطنين بضرورة المحافظة على ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة، وعدم تخفيفها بشكل كبير، وعند الخروج يفضل اصطحاب"جاكيت" أو قطعة ملابس إضافية نرتديها عند الإحساس بانخفاض درجات الحرارة لأنها تنخفض بشكل أكبر خلال فترات الليل، مع ضرورة المتابعة الجيدة للنشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كون فصل الربيع يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.

وعن موعد ارتداء الملابس الصيفية، تابعت منار: "يفضل ارتدائها بعد أعياد شم النسيم مش دلوقتي خالص وخلال فترات الليل والنهار مش هنلبس الملابس الصيفية ونخفف خلال فترات النهار أما ليلًا، فيجب أن نحافظ على الملابس الشتوية".

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