أسعار البيض في 4 أيام.. ثبات البلدي والأبيض.. وزيادة في الأحمر

إنفوجراف وفيديو| "الزراعة في كل مصر- 36" يكشف جهود المديريات والطب

كتب- محمد نصار:

واصلت أسعار البيض ثباتها لليوم الرابع على التوالي بداية من السبت الماضي بداية الأسبوع الجاري وحتى اليوم الثلاثاء، وذلك بالنسبة لبورصات البيض.

أسعار البيض البلدي

سجلت أسعار البيض البلدي ثباتا على مدار 4 أيام واستقر سعر الكرتونة عند 60 جنيها.

أسعار البيض الأبيض

سجلت أسعار البيض الأبيض ثباتا على مدار 4 أيام واستقر السعر الكرتونة عند 47.5 جنيه.

أسعار البيض الأحمر

سجلت أسعار البيض الأحمر ثباتا يومي السبت والأحد واستقر سعر الكرتونة عند 53.5 جنيه.

وارتفعت أسعار البيض الأحمر يومي الاثنين والثلاثاء بمقدار جنيه واحد عن السبت والأحد لتسجل الكرتونة 54.5 جنيه.