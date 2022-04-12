تطوير القاهرة التاريخية.. صديق: رفع كفاءة الطرق والمرافق والبنية التحتية

كتب- محمد نصار:

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنه عقب الانتهاء من تأهيل المباني الموجودة بنطاق القاهرة التاريخية سيتم العمل على تطوير كامل لشبكات الطرق والمرافق والبنية التحتية للمناطق.

وأضاف صديق، لمصراوي، اليوم، أنه بالنسبة لكل منطقة من المناطق الـ 5 التي يجرى العمل بها الآن في نطاق القاهرة التاريخية، فيتم حصر المحال والورش وغيرها من المهن التي سيتم نقلها خارج نطاق القاهرة التاريخية لعدم تناسبها مع طبيعة المكان.

وبالنسبة لتطوير القاهرة التاريخية فيتم العمل في مناطق: (الحسين باستثناء الساحة - باب زويلة - منطقة الحاكم - حارة الروم - درب اللبانة).