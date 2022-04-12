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"الكهرباء": الحمل المتوقع اليوم 26 ألفًا و600 ميجاوات

10:19 ص الثلاثاء 12 أبريل 2022
"الكهرباء": الحمل المتوقع اليوم 26 ألفًا و600 ميجاوات

وزير الكهرباء محمد شاكر

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أ ش أ

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس /الاثنين/ وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم /الثلاثاء/ 26 ألفًا و600 ميجاوات، وهو نفس الحمل أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 19 ألفًا و95 ميجاوات.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعلت خدمة الخط الساخن 121.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات؛ وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.​

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