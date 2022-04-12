​"الحجر الزراعي" يكشف 3 محاصيل الأكثر تصديرًا في الموسم الحالي

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، إن صادرات 3 محاصيل زراعية شهدت ارتفاعًا في الموسم التصديري لعام 2021 \2022؛ رغم التحديات المتعلقة الحرب وفيروس كورونا.

وأضاف العطار في تصريحات لـ"مصراوي"، أن محاصيل البطاطس والفراولة والبصل سجلت زيادة بنحو 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ومازال متبقي من الموسم التصديري حوالي شهرين.

وأشار إلى أن تطبيق منظومة التكويد ساهم بشكل كبير في المراقبة الجيدة، موضحًا أننا نسعى لمضاعفة هذا الرقم؛ حيث يعد القطاع الزراعي أحد أذرع الاقتصاد المصري ومصدر جلب العملة الصعبة، مضيفًا أن ارتفاع الصادرات المصرية جاء نتيجة دعم الدولة المصرية، من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.