وزيرة الثقافة تفتتح "هل هلالك" وتكرم عددا من أبطال أكتوبر

"بطولات خالدة".. ندوة تثقيفية في ذكرى العاشر من رمضان بالشرقية - صور

تصوير- محمود عبدالناصر:

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، فعاليات برنامج هل هلالك الذى ينظمه قطاع الإنتاج الثقافى، للعام السادس على التوالى، ويتواكب مع الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامى 2022.

وكرمت "عبدالدايم"، مجموعة من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ونجوم الفن وشارك فى تكريمهم ضيف مصر مدير عام منظمة الايسيسكو وذلك خلال احتفالية وزارة الثقافة بذكرى العاشر من رمضان، والتي أُقيمت على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون وشهدها عدد من قيادات الوزارة وحشد جماهيري كبير من اسر المكرمين والإعلاميين.

وقالت عبد الدايم: إن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستبقى نموذجاً ملهماً للشباب وحافزا لإستكمال بناء المجتمع والإرتقاء به.

وأضافت: إن الفترة الحالية التى يعيشها الوطن تعد عبورا جديدا نحو المزيد من الإنجازات فى شتى المجالات، مؤكدة أن هذه المناسبة الغالية تدعو للفخر والاحتفاء كل عام بمعجزة النصر التي أذهلت العالم أجمع، مشيرة إلى أن استعادة ذكرى البطولات الخالدة التي سطرها الجيش المصري وجنوده البواسل، ترسم طريقا مشرقا للأجيال الجديدة.

وأكدت أن تكاتف الشعب ومساندة الفنون لملحمة العبور خلق أعمالا فنية خالدة، موضحة أن تكريم الرموز والبواسل من أبطال القوات المسلحة يعد واجباً وطنياً وعرفانا بالتضحيات التى صنعت النصر وحققت المعجزة واستردت الكرامة .

كما كرمت وزيرة الثقافة عددا من أبطال حرب أكتوبر وهم اللواء أحمد محمد حلاوة، اللواء سمير سرية، اللواء صالح احمد فهمي، اللواء عبد المنعم عبد الصادق مطاوع، اللواء محمد عبد الحميد عابدين، اللواء محمود احمد حسانين، اللواء مختار العدوي عبد الغفار، اسم اللواء عاطف منصف وتسلم التكريم نجله محمد، المقاتل رقيب أول أحمد عبده الخطيب، المقاتل رقيب أول حسين آدم موسى، وعدد الفنانين هم أيمن أبو المكارم، ليلى عز العرب، ناهد رشدي، اسم الفنان القدير احمد حلاوة وتسلمتها ابنته هبة، الشاعر الغنائي امير طعيمة، بشرى، ومصطفى شعبان .

وكانت وزيرة الثقافة قد افتتحت معرضا وثائقيا بعنوان "مساجد القاهرة"، الذى ينظمه قطاع الانتاج الثقافى بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى وياتى ضمن فعاليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى واقيم بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون.

كما تفقدت ورشة عمل فانوس رمضان للأطفال وشهدت فقرات غنائية لفريق كورال "روح الشرق" بجامعة عين شمس تضمنت عددا من الأغاني الوطنية والحماسية.