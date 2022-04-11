​الطقس غدا الثلاثاء: أجواء ربيعية.. وارتفاع تدريجي بداية من هذا اليوم

مستشار الوزراء ينشر صورًا لترميم مباني "درب اللبانة" ضمن إحياء القاهرة

(مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 16 أبريل 2022.

ويسود طقس ربيعي خلال الأسبوع الجاري، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتوقعت الأرصاد اعتدال درجات الحرارة على السواحل الشمالية، بينما ترتفع على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد المواطنين من الطقس ليلًا وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث يسود طقس بارد على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل العظمى غدًا الثلاثاء على القاهرة الكبرى 28 أما الصغرى 14.

وتنخفض غدا درجات الحرارة على محافظات السواحل الشمالية لتسجل 19 درجة خلال ساعات النهار، و13 درجة ليلًا.

توقعات الطقس يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022:

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء على محافظات مصر كما يلي:

القاهرة والوجه البحري 25-14

السواحل الشمالية 19-13

جنوب سيناء 30-19

شمال الصعيد 26- 14

جنوب الصعيد 36-21