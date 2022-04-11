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بالصور.. تطوير وترميم نفق بهي الدين بركات جنوب الجيزة

10:37 م الإثنين 11 أبريل 2022
  • عرض 5 صورة
    تطوير وترميم نفق بهي الدين بركاتجنوب الجيزة
  • عرض 5 صورة
    تطوير وترميم نفق بهي الدين بركاتجنوب الجيزة
  • عرض 5 صورة
    تطوير وترميم نفق بهي الدين بركاتجنوب الجيزة
  • عرض 5 صورة
    تطوير وترميم نفق بهي الدين بركاتجنوب الجيزة
  • عرض 5 صورة
    تطوير وترميم نفق بهي الدين بركاتجنوب الجيزة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت محافظة الجيزة في بيان اليوم الاثنين، إنها قامت من خلال مديرية الطرق بمتابعة من المهندسة نجوي السعيد مدير المديرية بترميم نفق بهي الدين بركات تمهيدًا لأعمال الدهانات والتطوير في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها.

وأضافت محافظة الجيزة، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الكباري والأنفاق.

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