غادة سباتين.. مرصد الأزهر يدين وحشية جنود الاحتلال الصهيوني في قتل أم الأيتام

كتب - محمود مصطفى:

أدان مرصد الأزهر، وحشية جنود الاحتلال وتعمد قتل امرأة فلسطينية في مشهد وثقته عدسات التلفزيون صباح أمس.

وأوضح في بيان له، أن جنود الاحتلال وجهوا نيرانهم صوب السيدة غادة سباتين، وهي أرملة وأم لستة أبناء، من بلدة حوسان غرب بيت لحم، فسقطت جريحة حتى ارتقت روحها إلى بارئها شهيدة في نهار رمضان، دون مراعاة منهم لحرمة الدم ولا حرمة الشهر الفضيل.

وأدان مرصد الأزهر جرائم جنود جيش الاحتلال الصهيوني وانتهاكاتهم المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذين لا حول لهم ولا قوة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تلك الجرائم المتكررة على الفور.

وأكد المرصد أن مشهد أمس، ما هو إلا حلقة من سجل إجرامي حافل بوحشية وبربرية وانتهاكات يسطره جنود الاحتلال الصهيوني يوميًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبحق الشعب الفلسطيني الأعزل.