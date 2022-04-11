"القومي للمرأة" يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

أ ش أ

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع أعضائه وعضواته، وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، وشعب مصر العظيم؛ بمناسبة حلول الذكرى 49 لنصر العاشر من رمضان.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي - في بيان، اليوم - أن "العاشر من رمضان" سيظل ذكرى غالية على قلب كل مصري ومصرية، فهو ذكرى النصر والعزة والكرامة.

وأضافت أن هذا اليوم يعد مناسبة مهمة لتعريف الأجيال الجديدة بأبطال هذا النصر العظيم وبالعبر والدروس المستفادة منه، وفرصة لغرس قيم حب الوطن والانتماء إليه لدى الأجيال الجديدة، ليدركوا قيمة أن ينعم وطننا الغالي بالأمن والأمان والسلام.