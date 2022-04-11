"التموين": إنتاج 12.2 ألف طن سكر من البنجر

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ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي السكر المنتج من البنجر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية بلغ 12 ألفا و203 أطنان.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - إلى استمرار توريد قصب السكر إلى الشركة خلال موسم التوريد الحالي، موضحة أنه تم حتى الآن توريد 6 ملايين و722 ألف طن قصب سكر أنتجت نحو 717 ألفا و608 أطنان سكر.

ووجه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

يُشار إلى أن موسم توريد قصب السكر قد بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874 ألفًا و851 طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات، مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.