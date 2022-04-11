ضبط مواد مخدرة وأسلحة بيضاء مع راكب قادم من نيويورك بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مواد مخدرة وأسلحة بيضاء مع راكب مصري قادم من نيويورك، أخفاها بين طيات ملابسه في حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك على طائرة مصر للطيران، رحلة رقم ٩٨٦، وطلب السيد أحمد مدير الحركة المشرف على الصالة من الراكب وضع حقائبه على جهاز الكشف بالأشعة، وأفاد عماد جاب الله مأمور الفحص بالأشعة بوجود كثافات وأجسام معتمة، وقام أحمد سيد مدير الحركة وأحمد سعيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود ٦ مطاوى مختلفة الأشكال والأحجام، وكيس شفاف بلاستيك بداخله عشرون بذرة من بذور المرجوانا المخدر، و ٨ عبوة زيت من نبات المرجوانا المخدر، وعلبة بلاستيك صغيره بها ٤٥ قرص ترامادول مخدر، و٣ بخاخ رادع (self-defence).

قرر صبحي ربيع مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.