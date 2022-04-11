بالأسماء.. إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء لـ3 سنوات

كتب- محمد صلاح:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتضمن تشكيل الجهاز تعيين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رئيسا لمجلس إدارة الجهاز والدكتور محمد موسى عمران رئيسا تنفيذيا للجهاز.

وتضمن تشكيل الأعضاء الممثلين عن الجهاز كلا من:

- المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

- الدكتور أحمد محمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي.

- الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتضمن تشكيل الأعضاء من ذوى الخبرة كلا من:

- الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.

- أحمد اشرف كوجك نائب وزير المالية للدراسات المالية.

- حاتم محمد وحيد الرئيس السابق لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.

- حسن جاد نجم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء السابق.

وتضمن تشكيل أعضاء يمثلون مستهلكى الطاقة الكهربائية.

الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المناقسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

- أيمن حسام الدين رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

- المهندس محمد زكى السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

- إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية.

يذكر أن يشكل مجلس إدارة الجهاز برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعضوية كلٍ من:

1- الرئيس التنفيذي.

2- 4 يمثلون المستهلكين على النحو التالي:

رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه مجلس إدارته.

رئيس جهاز حماية المستهلك أو من يرشحه مجلس إدارته.

رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه مجلس إدارته.

رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يرشحه مجلس إدارته.

3- ثلاثة يمثلون مرفق الكهرباء يرشحهم الوزير المختص.

4- 4 من ذوي الخبرة في المجالات الفنية والمالية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني من غير العاملين بأطراف مرفق الكهرباء يختارهم رئيس مجلس الوزراء.​