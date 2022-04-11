الرعاية الصحية: إطلاق برنامج للتهيئة العامة للعاملين بالهيئة وفروعها بمحافظات التأمين الشامل

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برنامجًا للتهيئة العامة لكافة العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها المختلفة بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

وبحسب بيان اليوم، يأتي البرنامج وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بهدف توحيد الرؤية والرسالة والأهداف العامة لدى جميع العاملين تحت مظلة الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبار العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للهيئة، حيث أشارت الهيئة أنهم شركاء نجاح في مشروع التأمين الصحي الشامل وليسوا موظفين وحسب.

يرتكز برنامج التهيئة على عدة محاور بدءًا من الرؤية والرسالة، مرورًا بالتعريف بقيادات الهيئة، والهيكل التنظيمي بالمقر الرئيسي، وما يوازيه بالفرع والمنشأة وصولًا إلى شرح نظم التشغيل، ومبادئ مكافحة العدوى وكذلك مبادئ الجودة الصحية و مبادئ السلامة والصحة المهنية وهوما يضمن تعزيز التحسين المستمر لبيئة العمل لتكون صحية وآمنة، بما ينعكس على مستوى الإداء التشغيلي وطبيعة الخدمات المقدمة.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج الذي تم إطلاقه، اليوم، عبر تطبيق "Zoom" على مدار شهر، بواقع محاضرتين يوميًا، وهو ما يحقق التناغم فى توحيد الرؤية والرسالة ومعايير العمل المنظبطة والمطورة وفق أعلى المعايير العالمية، بين كافة العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

وأضاف البيان، أنه سيعقب برنامج التهيئة العام، برنامجًا تدريبيا فنيًا مكثفًا لكل إدارة بالمقر الرئيسى من خلال المدير العام للإدارة ، بحيث تنتقل المعلومات الخاصة بتلك الإدارة لجميع العاملين بجميع فروعها الهيئة بالمحافظات، بما يضمن وصول رؤية الهيئة والإدارة ونظم التشغيل وأدلة العمل لكافة القطاعات بكافة محافظات الهيئة بالمحافظات الثلاث لمنظومة التامين الصحى الشامل.