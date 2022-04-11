شعراوي: شركتان جديدتان للنظافة بـ18 حيًّا بالقاهرة و10 آلاف عامل للمخلفات

كتب- نشأت علي:

عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمحافظات الجمهورية حتى نهاية شهر مارس الماضي؛ حيث أشار إلى أنه في ما يخص المدافن الصحية الآمنة فتم الانتهاء من تنفيذ 16 مدفنًا وجار تنفيذ 10 مدافن أخرى، ويبلغ إجمالي الاستثمارات نحو 800 مليون جنيه.

وأضاف شعراوي أن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات يبلغ عددها 31 مصنعًا؛ 23 منها تتبع القطاع الخاص و8 مصانع أخرى تتبع المحافظات، وتم إنشاء 5 مصانع جديدة، وجار الانتهاء من مصنعين، وتبلغ الاستثمارات نحو 750 مليون جنيه .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع.

وترأس الاجتماع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في حضور المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وكل من النائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلي لجنة الإدارة المحلية، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وشارك في الاجتماع سكرتيرا محافظة الجيزة والإسكندرية ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة .

واستعرض وزير التنمية المحلية للمشروعات الجارية بمختلف المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة، حيث يبلغ المتولد اليومي من المخلفات والقمامة نحو 16.5 مليون طن وسيتم إقامة 7 مشروعات بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون جنيه؛ ومن بينها المحطة الوسيطة الثابتة بالمطرية والمحطة الوسيطة الثابتة بالمقطم والمحطة الوسيطة الثابتة بمنشأة ناصر والمحطة الوسيطة الثابتة بالمظلات ومصنع السلام ومصنع 15 مايو لتدوير ومعالجة القمامة .

وأوضح شعراوي أن الوزارة تتابع عقود التشغيل الجديدة لمنظومة المخلفات بالقاهرة خصوصاً في المنطقتَين الشرقية والغربية؛ حيث تم التعاقد مع شركتَي إنفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات للعمل في المنطقة الشرقية، وشركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للعمل بالمنطقة الغربية وبدأ العمل للشركتين في شهر سبتمبر 2021 .

وقال وزير التنمية المحلية إن إجمالي عدد المخلفات المتولدة يومياً في المنطقتين الشرقية والغربية يبلغ نحو 6550 طن قمامة، ويعمل في منظومة الجمع السكني 4778 عاملاً والكنس اليدوي 5231 عاملاً .

وأوضح شعراوي أن الوزارة تتابع بنود عقود التشغيل للشركتين مع محافظة القاهرة في ما يخص الالتزام بتأجير معدات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة؛ للحفاظ على أصول المعدات وضمان التشغيل والصيانة الجيد لها، والالتزام بعمليات الجمع السكني وكنس الشوارع وغسيل الشوارع وتنفيذ برامج التوعية العامة وتجهيز مكاتب لتلقي الشكاوى وتوفير الزي المناسب للعاملين والالتزام بمواصفات السلامة والصحة المهنية والتأمين على العاملين وإدارة وتشغيل محطات المناولة الوسيطة وأماكن الجراجات ومراكز الصيانة وتوريد المعدات والسيارات والآلات طبقاً للأعداد والمواصفات الواردة في العرض الفني، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الرصد والمراقبة لمتابعة خطط التشغيل للشركات العاملة في منظومة المخلفات بالقاهرة وكذا هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التي تقوم بأعمال النظافة في المنطقتين الجنوبية والشمالية؛ بما يحقق في النهاية أقصى استفادة للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة؛ خصوصاً في ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية .

وقال الوزير في ما يخص المشروعات المنفذة في محافظة الدقهلية، إن المتولد اليومي للمخلفات بالمحافظة يبلغ نحو 3800 طن، وعدد المشروعات نحو 30 مشروعاً بإجمالي استثمارات 750 مليون جنيه وتتضمن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات منها سندوب وبلقاس والمنزلة والسنبلاوين وأجا وميت غمر والمدفن الصحي الآمن بقلابشو وتم التخلص من مقلب سندوب التاريخي برفع 950 ألف طن تراكمات قمامة وإنشاء المصنع الجديدة بطاقة 1200 طن يوم، بالإضافة إلى هذه المشروعات سيتم تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر بإجمالي استثمارات 20 مليون يورو وتتضمن غلق المقلب العشوائي بقلابشو ورفع كفاءة مصنع بلقاس وإنشاء محطة وسيطة بنبروة وتطوير جراجات نبروة وبلقاس وتوريد معدات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات .

واستعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي للمخلفات في محافظة الإسكندرية؛ حيث تتضمن تنفيذ مصنع المنتزة لتدوير ومعالجة المخلفات والمحطة الوسيطة الثابتة بأم زغيو، كما أنه جار إبرام التعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات الجمع والنقل وكنس وغسيل الشوارع ورفع كفاءة المحطات الوسيطة ورفع السعة التصميمية لمصانع المعالجة والتدوير (أبيس 1 و2 و3) من 1100 طن يومياً إلى 2100 طن يومياً، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المدفن الصحي بالحمام بالإضافة إلى خدمات جمع ونقل ومعالجة مخلفات الرعاية الصحية وتبلغ إجمالي الاستثمارات لتلك المشروعات نحو 835 مليون جنيه .

وعرض وزير التنمية المحلية الجهودَ التي تمت على أرض الواقع في محافظتَي بورسعيد والإسماعيلية لتحسين منظومة المخلفات مع إحدى شركات القطاع الخاص والتخلص الآمن من المخلفات، وكذا عرض ما شهدته محافظة الجيزة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة،حيث تبلغ إجمالي الاستثمارات نحو 124 مليون جنيه لإقامة محطات وسيطة متحركة بالبدرشين ومحطة وسيطة ثابتة بمنشأة القناطر ومصانع للتدوير والمعالجة ومدافن صحية آمنة في شبرامنت وأطفيح والعياط، كما أنه تم مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة وتجريد الشوارع بأحياء الهرم والطالبية وجار عمليات الطرح على القطاع الخاص المتخصص خلال شهر أبريل الجاري .

واستعرض اللواء محمود شعراوي المشروعات المنفذة والجارية في محافظة القليوبية والتي تتضمن توريد المحطة الوسيطة الثابتة والمتحركة ببنها ومصنع أبو زعبل ومدفن العبور ومحطتي الخصوص والقطاوي بالإضافة إلى المشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال التعاون بين الحكومة والبنك الدولي وهي مجمع العاشر من رمضان وإغلاق مقلب أبو زعبل وإنشاء مصنع ومدفن، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 126 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتقديم خدمات الجمع والنظافة والنقل وتجريدة الشوارع للمنطقة الجنوبية بالمحافظة (شبرا الخيمة شرق وغرب- الخانكة- الخصوص- بنها) وجار عمليات الطرح على القطاع الخاص خلال شهر أبريل الجاري .

وعرض وزير التنمية المحلية المشروعات الجارية بمحافظة سوهاج والتي تبلغ إجمالي استثماراتها نحو 191 مليون جنيه وتتضمن إنشاء 11 محطة وسيطة متحركة في (جهينة- المراغة- غرب سوهاج- شرق سوهاج- جرجا- ساقلتة- جرجا- البلينا- طما- طهطا- المنشأة- أخميم)، بالإضافة إلى مصنع ومدفن دار السلام .

وفي ما يخص بمشروعات المخلفات المنفذة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسها مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والممول من البنك الدولي وسيتعامل هذا المشروع مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهما الحرق العشوائي للمخلفات والقمامة وانبعاثات وسائل النقل العام وتبلغ تكلفة المشروع نحو 200 مليون دولار .

وتحدث الوزير أيضاً حول تفاصيل مشروع تطهير مصرف كيتشنر لرفع كفاءة مياه المصرف والذى يبلغ 69 كيلومتراً ويخدم 11 مركزاً ومدينة في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ لتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف.

وأشار شعراوي إلى أن دور الوزارة في هذا المشروع خاص بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقه ويبلغ التمويل نحو 79 مليون يورو بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية و8 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي .

وأكد وزير التنمية المحلية بشأن مساهمات وزارة التنمية المحلية في ملف التغيرات المناخية والحد من الإنبعاثات، أن الوزارة بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات المعنية قامت بالقضاء على الحرق المكشوف للمخلفات بالمحافظات؛ حيث يسهم قطاع المخلفات بنحو 8.1 % من الانبعاثات، وفي ضوء استضافة مصر قمة المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ أسهمت المنظومة في التخلص من نحو 63 مليون طن من المخلفات خلال عامَين منها 15.5 مليون طن من التراكمات التاريخية و47.5 مليون طن تولد يومي .

وأوضح شعراوي أنه تم التعاون مع باقي الوزارات المعنية بخفض الانبعاثات الناجمة عن الحرق المكشوف لقش الأرز، حيث تم التنسيق مع المحافظات في جمع ومعالجة قش الأرز ومكافحة عمليات الحرق المكشوف من خلال منظومة النظافة وتشديد الرقابة والمرور والتفتيش من خلال الوحدات المحلية .