شعراوي: تنفيذ 26 مدفنا صحيا باستثمارات 800 مليون جنيه و31 مصنعا لتدوير المخلفات

كتب- محمد نصار:

عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمحافظات الجمهورية حتى نهاية شهر مارس الماضي.

وأشار شعراوي إلى أنه فيما يخص المدافن الصحية الآمنة فتم الانتهاء من تنفيذ 16 مدفنا وجار تنفيذ 10 مدافن أخرى وتبلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 800 مليون جنيه، موضحا أن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات يبلغ عددها 31 مصنعا، 23 منها يتبع القطاع الخاص و8 مصانع تتبع المحافظات وتم إنشاء 5 مصانع جديدة وجار الانتهاء من مصنعين وتبلغ الاستثمارات حوالي 750 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع.

واستعرض وزير التنمية المحلية المشروعات الجارية بمختلف المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة، حيث يبلغ المتولد اليومي من المخلفات والقمامة حوالي 16.5 مليون طن وسيتم إقامة 7 مشروعات بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون جنيه ومن بينها المحطة الوسيطة الثابتة بالمطرية والمحطة الوسيطة الثابتة بالمقطم والمحطة الوسيطة الثابتة بمنشأة ناصر والمحطة الوسيطة الثابتة بالمظلات ومصنع السلام ومصنع 15 مايو لتدوير ومعالجة القمامة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تتابع عقود التشغيل الجديدة لمنظومة المخلفات بالقاهرة خاصة في المنطقتين الشرقية والغربية حيث تم التعاقد مع شركتي إنفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات للعمل في المنطقة الشرقية وشركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للعمل بالمنطقة الغربية وبدأ العمل للشركتين في شهر سبتمبر 2021 .

وقال وزير التنمية المحلية إن إجمالي عدد المخلفات المتولدة يومياً في المنطقتين الشرقية والغربية تبلغ حوالي 6550 طن قمامة، ويعمل في منظومة الجمع السكني 4778 عاملا والكنس اليدوي 5231 عاملا.

وأوضح شعراوي أن الوزارة تتابع بنود عقود التشغيل للشركتين مع محافظة القاهرة فيما يخص الالتزام بتأجير معدات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة للحفاظ على أصول المعدات وضمان التشغيل والصيانة الجيد لها، والالتزام بعمليات الجمع السكني وكنس الشوارع وغسيل الشوارع وتنفيذ برامج التوعية العامة وتجهيز مكاتب لتلقي الشكاوى وتوفير الزي المناسب للعاملين والالتزام بمواصفات السلامة والصحة المهنية والتأمين على العاملين وإدارة وتشغيل محطات المناولة الوسيطة وأماكن الجراجات ومراكز الصيانة وتوريد المعدات والسيارات والآلات طبقاً للأعداد والمواصفات الواردة في العرض الفني.

ولفت إلى أن الوزارة بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الرصد والمراقبة لمتابعة خطط التشغيل للشركات العاملة في منظومة المخلفات بالقاهرة وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التي تقوم بأعمال النظافة في المنطقتين الجنوبية والشمالية بما يحقق في النهاية أقصى استفادة للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة في ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية.

وفيما يخص المشروعات المنفذة في محافظة الدقهلية، قال الوزير إن المتولد اليومي للمخلفات بالمحافظة يبلغ حوالى 3800 طن، وعدد المشروعات حوالي 30 مشروعا بإجمالي استثمارات 750 مليون جنيه وتتضمن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات منها سندوب وبلقاس والمنزلة والسنبلاوين وأجا وميت غمر والمدفن الصحي الآمن بقلابشو وتم التخلص من مقلب سندوب التاريخي برفع 950 ألف طن تراكمات قمامة وإنشاء المصنع الجديدة بطاقة 1200 طن/يوم، بالإضافة إلى هذه المشروعات سيتم تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر بإجمالي استثمارات 20 مليون يورو وتتضمن غلق المقلب العشوائي بقلابشو ورفع كفاءة مصنع بلقاس وإنشاء محطة وسيطة بنبروه وتطوير جراجات نبروه وبلقاس وتوريد معدات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات.

كما استعرض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمخلفات في محافظة الإسكندرية حيث تتضمن تنفيذ مصنع المنتزة لتدوير ومعالجة المخلفات والمحطة الوسيطة الثابتة بأم زغيو، كما جار إبرام التعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات الجمع والنقل وكنس وغسيل الشوارع ورفع كفاءة المحطات الوسيطة ورفع السعة التصميمية لمصانع المعالجة والتدوير (أبيس 1 و2 و3) من 1100 طن يوميا إلى 2100 طن يوميا بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المدفن الصحي بالحمام وخدمات جمع ونقل ومعالجة مخلفات الرعاية الصحية وتبلغ إجمالي الاستثمارات لتلك المشروعات حوالي 835 مليون جنيه.

وعرض وزير التنمية المحلية الجهود التي تمت على أرض الواقع في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية لتحسين منظومة المخلفات مع إحدى شركات القطاع الخاص والتخلص الآمن من المخلفات، وعرض ما شهدته محافظة الجيزة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة حيث تبلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 124 مليون جنيه لإقامة محطات وسيطة متحركة بالبدرشين ومحطة وسيطة ثابتة بمنشأة القناطر ومصانع للتدوير والمعالجة ومدافن صحية آمنة في شبرامنت وأطفيح والعياط، كما تم مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة وتجريد الشوارع بأحياء الهرم والطالبية وجار عمليات الطرح على القطاع الخاص المتخصص خلال شهر أبريل الجاري.

كما استعرض اللواء محمود شعراوي المشروعات المنفذة والجارية في محافظة القليوبية والتي تتضمن توريد المحطة الوسيطة الثابتة والمتحركة ببنها ومصنع أبوزعبل ومدفن العبور ومحطتي الخصوص والقطاوي بالإضافة إلى المشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال التعاون بين الحكومة والبنك الدولي وهي مجمع العاشر من رمضان وإغلاق مقلب أبوزعبل وإنشاء مصنع ومدفن وذلك بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 126 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتقديم خدمات الجمع والنظافة والنقل وتجريدة الشوارع للمنطقة الجنوبية بالمحافظة (شبرا الخيمة شرق وغرب – الخانكة – الخصوص – بنها) وجار عمليات الطرح على القطاع الخاص خلال شهر أبريل الجاري.

كما عرض وزير التنمية المحلية المشروعات الجارية بمحافظة سوهاج والتي تبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 191 مليون جنيه وتتضمن إنشاء 11 محطة وسيطة متحركة في (جهينة - المراغة – غرب سوهاج – شرق سوهاج – جرجا – ساقلتة – جرجا – البلينا – طما – طهطا – المنشأة – أخميم) بالإضافة إلى مصنع ومدفن دار السلام.

وفيما يخص بمشروعات المخلفات المنفذة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسها مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والممول من البنك الدولي وسيتعامل هذا المشروع مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهما الحرق العشوائي للمخلفات والقمامة وانبعاثات وسائل النقل العام وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 200 مليون دولار.

كما تحدث الوزير أيضا حول تفاصيل مشروع تطهير مصرف كيتشنر لرفع كفاءة مياه المصرف ويبلغ 69 كم ويخدم 11 مركزا ومدينة في محافظات الدقهلية والغربية وكفرالشيخ لتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف، مشيرا إلى أن دور الوزارة في هذا المشروع خاص بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقه ويبلغ التمويل حوالي 79 مليون يورو بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.

وحول مساهمات وزارة التنمية المحلية في ملف التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات، أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات المعنية القضاء على الحرق المكشوف للمخلفات بالمحافظات حيث يساهم قطاع المخلفات بحوالي 8.1% من الانبعاثات، وفي ضوء استضافة مصر لقمة المناخ خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ ساهمت المنظومة في التخلص من حوالي 63 مليون طن من المخلفات خلال عامين منها 15.5 مليون طن من التراكمات التاريخية و47.5 مليون طن تولد يومي.

وأوضح شعراوي أنه تم التعاون مع باقي الوزارات المعنية بخفض الانبعاثات الناجمة عن الحرق المكشوف لقش الأرز، حيث تم التنسيق مع المحافظات في جمع ومعالجة قش الأرز ومكافحة عمليات الحرق المكشوف من خلال منظومة النظافة وتشديد الرقابة والمرور والتفتيش من خلال الوحدات المحلية.