استغلال "الخرابات" لإقامة مبان سكنية.. "صديق" يكشف تفاصيل تطوير 5 مناطق بالقاهرة التاريخية

كتب- محمد نصار:

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق يعمل في منطقة القاهرة التاريخية في الوقت الحالي على تطوير 5 مناطق.

وأضاف صديق، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة لتطوير القاهرة التاريخية فيتم العمل في مناطق: (الحسين باستثناء الساحة - باب زويلة - منطقة الحاكم - حارة الروم - درب اللبانة).

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى أنه يتم العمل في جميع المناطق السابقة على استغلال الأماكن الخربة وأراضي الفراغات من أجل إقامة مبان جديدة.

وتابع المهندس خالد صديق: بيتم تنظيف أي أماكن خربة أو فراغات لإقامة منشآت تجارية وسكنية وغيرها مما يتناسب مع النسيج العمراني للمكان.

ويأتي اهتمام الدولة بتطوير القاهرة التاريخية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة استعادة القاهرة التاريخية لدورها الثقافي والسياحي والأثري.