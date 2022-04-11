تحذير من السياحة للمواطنين من برامج الترانزيت لأداء العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

ناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء العمرة توخي الحذر من بعض البرامج الوهمية التي تنتشر من بعض الوسطاء والسماسرة والتي تعتمد على توفير تأشيرات افتراضية للمواطنين بعيداً عن الإجراءات المتبعة في السفر لرحلات العمرة من خلال بوابة العمرة المصرية.

قالت الغرفة في بيان اليوم، إن لجان وزارة السياحة التي تعمل على مدار الساعة في كافة منافذ السفر بالمطارات وبالتنسيق التام مع مختلف الأجهزة الأمنية بتلك المطارات خاصة شرطة الجوازات رصدت عدد من المواطنين حاولوا السفر عبر تلك المنافذ بحجة التوجه إلى عدد من العواصم العربية، وبفحص جوازات وأوراق سفرهم تبين أن تلك العواصم العربية مجرد محطة ترانزيت للسفر من خلالها لأداء العمرة بالمخالفة لقانون بوابة العمرة المصرية الذي صدر مؤخرا والذي ينظم عملية السفر لأداء العمرة من خلال التسجيل في البوابة.

وأضافت الغرفة، أن هذا القانون الغرض الأساسي منه ضمان سلامة المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة والعمل على راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى العودة، موضحة أن هناك بعض السماسرة والوسطاء يحاولون التحايل على هذا القانون بالسفر خارج تلك المنظومة عبر الترانزيت ببعض العواصم ثم السفر منها لأداء العمرة مما يهدد حقوق هؤلاء المواطنين وعدم متابعتهم من خلال وزارة السياحة.

وأكدت الغرفة، أن أكثر من 200 مواطن تمت عودتهم من المطارات والمنافذ الأيام الماضية لاستكمال إجراءات السفر الصحيحة والقانونية عبر بوابة العمرة تنفيذا للقانون , وأشادت الغرفة بالتعاون الوثيق بينها وبين وزارة السياحة لإنجاح منظومة العمرة وحماية حقوق المواطنين تطبيقا للقانون.

كما أشادت بالجهد الكبير الذي تبذله لجان وزارة السياحة المتواجدة في المنافذ والمطارات وأيضا سلطات الجوازات على مدار الساعة لضمان تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين.

وأكدت الغرفة، ضرورة تأكد المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة من أن إجراءات السفر تمت من خلال بوابة العمرة المصرية ويمكن التأكد من ذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة العمرة المصرية "https://umrah.eg/inquiries/pilgrims-query "

كما أكدت أيضاً، أن هذه المنظومة تحقق الكثير من الإيجابيات سواء بحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة ومتابعتهم منذ سفرهم وحتى عودتهم سالمين ومعاقبة المقصرين في حقوق المعتمرين.